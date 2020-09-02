В Тверской области в 11 муниципалитетах внедрят систему домашнего ухода за пожилыми

В каких конкретно муниципалитетах внедрят систему домашнего ухода, пока не сообщается. Фото: Александр ЖМУЛИН

Систему долговременного ухода за пожилыми людьми в домашних условиях в регионе начнут внедрять в 2020 году. Это делается в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Ход его реализации обсудили на заседании областного правительства во главе с губернатором Игорем Руденей.

Речь идет о программе поддержки пожилых и людей с инвалидностью. Это социальное обслуживание и медпомощь на дому с привлечением сиделок и службы патронажа.

Сейчас на надомном обслуживании находятся более 200 человек.

Также в Тверской области создают новые геронтологические койки для людей старше 60 лет.

Как сообщает правительство региона, в 2019 году открыто пять специализированных отделений на 75 коек. В планах – открытие еще одного геронтологического центра и кабинетов при городских больницах №1 и №6 Твери.