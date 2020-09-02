Рожайте больше: В Тверской области на выплаты семьям при рождении детей направлено больше 2,58 млрд рублей

Скульптурное выражение задач демографии в Твери - памятник многодетной семье (до того, как его развернули). Фото: Ирина ТАРАСОВА

Какова самая главная задача и стратегическая цель развития на многие годы вперед в Тверской области? Вы знаете? Как однозначно сказал губернатор Игорь Руденя 2 сентября на заседании областного правительства, это «улучшение демографических показателей».

- Такая задача была поставлена Президентом России Владимиром Путиным перед всеми субъектами страны, - развил мысль глава региона. - Нужно представить дополнительные комплексные меры по повышению рождаемости и снижению смертности в Тверской области. В первую очередь это формирование современной системы детского здравоохранения, дошкольного образования, обеспечения занятости родителей.

Игорь Руденя сказал, что необходимы дополнительные меры по повышению рождаемости и снижению смертности в регионе. Фото: ПТО

В регионе заложены немалые средства на стимулирование семей к рождению первых, третьих и последующих семей.

В целом на реализацию задач нацпроекта «Демография» в Тверской области в этом году предусмотрено больше 3,92 млрд рублей. Из них на выплаты семьям при рождении детей направляется свыше 2,58 млрд рублей. В прошлом году было 1,63 млрд.

Графика: ПТО

Больше половины заложенных на 2020 год средств - 53% - уже выплачены.

Поддержка в этом плане оказывается по 14 направлениям. Это ежемесячные выплаты при рождении первого и третьего ребенка, подарочные наборы новорожденным, помощь молодым семьям в погашении ипотеки, поддержка беременных женщин (пособия на питание), многодетных мам и пап, региональный маткапитал, субсидии многодетным семьям на приобретение автомобиля и другие.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Для примера — пособия на рождение первого ребенка в этом году по данным на 1 августа получают почти 6500 девушек и женщин Верхневолжья, а на третьего и последующих — больше 7000. Судите сами, много это или мало.

Кстати, для молодых мам, которые находятся в декрете, организуют образовательные программы для переобучения, повышения квалификации. Таким образом областное правительство пытается помочь им легче найти работу в дальнейшем. С 2020 по 2024 годы свой профессиональный уровень смогут повысить более 1600 женщин.

По линии нацпроекта в регионе строятся детские сады.

Графика: ПТО

Новые учреждения в 2020-2021 годах должны открыть в Твери, Торопце, Лихославле, Торжке, Вышнем Волочке, поселке Ривицкий Максатихинского района, а также в Эммауссе и Бурашеве Калининского района. Это позволит ввести около 1000 новых мест для детей.

Графика: ПТО

В регионе принимаются меры по борьбе с абортами. Создаются специальные социально-психологические кабинеты при родильных домах или епархиях. Они действуют в Твери в роддоме №5, в Ржевском роддоме, при Вышневолоцкой и Нелидовской ЦРБ, еще в ряде городов их начинают развивать.

- Благодаря их работе в 2019 году удалось сохранить жизнь 529 младенцам, - прокомментировала министр демографической и семейной политики Тверской области Светлана Ермакова.

Графика: ПТО

Графика: ПТО