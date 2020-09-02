В Тверском театре драмы вновь продают билеты. Фото: Цинист.

В Тверском академическом театре драмы возобновила работу касса после частичного снятия «коронавирусных» ограничений. С 1 сентября зрители могут приобрести билеты на спектакли в октябре. В зале, согласно требованиям Роспотребнадзора, будет занято только 50% мест в «шахматном» порядке.

В этом году в Тверском театре драмы стартует юбилейный 275-й театральный сезон. Предыдущий театральный год в связи с пандемией коронавируса завершился в конце марта, начало нынешнего запланировано на октябрь 2020 года. 9 октября на большой сцене должна пройти премьерная комедия 274-го сезона «Доходное место» по А.Н. Островскому. Возрастной рейтинг «16+».

В афише театра мы видим не только премьеры прошлого сезона, на которые успели попасть далеко не все театралы, но и запланированную новую редакцию спектакля «№13 (Беспорядок)» по пьесе Рея Куни. Режиссёр популярной комедии ситуаций с рейтингом «18+» – Борис Михня. Показ спектакля временно прекращали в связи со смертью 28 декабре 2019 года народного артиста РФ Константина Юченкова, который исполнял в постановке центральную роль.

На сегодняшний день из-за эпидемиологической ситуации билеты в театре драмы продаются пока только на первый месяц нового сезона. Приобрести их возможно также на официальном сайте храма Мельпомены tatd.ru.

Расписание работы кассы и телефоны остались прежними.