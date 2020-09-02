В Тверской области собираются реконструировать Казанский монастырь

Казанский монастырь Вышнем Волочке является объектом культурного наследия регионального значения Фото: ПТО

1 сентября после открытия нового комплекса Тверского суворовского училища эту обитель посетили заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов и губернатор Игорь Руденя, а также новый митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

Они встретились с с игуменьей Софией. Речь шла о реставрации и благоустройстве обители.

- Уже приложены усилия для начала реконструкции, – рассказала настоятельница монастыря. - При попечительстве и содействии неравнодушных людей обсуждается оказание дальнейшей поддержки в восстановлении святыни.

Первые шаги сделаны. К обители подведен газ, решается вопрос с подводом газоснабжения до зданий монастыря. Разрабатывается и проект теплоснабжения отдельных строений.

Казанский монастырь Вышнем Волочке является объектом культурного наследия регионального значения. Центральное место в комплексе занимает живописный Казанский собор. Он был возведен в 1882 году. Сам же монастырь основали в 1881 году рядом с часовней, где хранилась местночтимая святыня – список с Казанской иконы Богоматери. Её привезли в город купцы в конце XVI века.