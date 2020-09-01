Это фантастика: Зампред Правительства РФ Юрий Борисов оценил новый комплекс Тверского суворовского училища

Главный - учебный корпус. Фото: Александр ЖМУЛИН

Не случайно, комментируя журналистам уже после осмотра нового комплекса заместитель председателя Правительства РФ, Герой России Юрий Борисов первым делом сказал: «Это фантастика!»

В советское время, еще в 1974 году он сам окончил тогда ещё Калининское суворовское училище.

Напомним, что 1 сентября Юрий Борисов вместе с губернатором Игорем Руденей и заместителем Министра обороны РФ Тимуром Ивановым официально открыли новый комплекс суворовского военного училища в Твери и приветствовали на первой линейки справляющих новоселье кадетов.

Юрий Юорисов поздравил руководство суворовского училища.

Всего на новом месте в Мигалово с видом на прекрасный сосновый бор будет жить и учиться 560 суворовцев, из них - 80 ребят - «первоклашки».

- Ребята, как вам новое здание, нравится? - успел я между делом спросить несколько встретившихся кадетов.

- Даааа, так точно!!! - радостно и с военным оттенком ответили хором мальчики в знаменитой черно-красной форме.

Новый комплекс включает в себя несколько зданий. Главных три: трехэтажный учебный корпус и два связанных с ним переходами спальных двухэтажных. Все выполнены в неоклассическом стиле. Красиво и в то же время строго.

переход между корпусами. Фото: Александр ЖМУЛИН

Внутри этих зданий образован очень просторный двор - плац. Там в этот торжественный день и напутствовали на отличную учебу и верное служение Отчизне будущих офицеров. Здесь на фасадах зданий красуются изречения генералиссимуса Александра Суворова: «Военная наука наука побеждать» и «Нелегко в учение — легко в бою».

Стены учебного здания на 560 мест украшены граффити-портретами великого подководца. А перед центральным входом в корпус установлена изящная статуя Суворова. Он кажется легким, маленьким. Но мы знаем, какой силы духа, отваги и решимости был этот на вид хрупкий человек.

Плюсом к основным корпусам идет двухэтажное здание медпункта, довольно внушительный спорткорпус (назовем его так), где ребята смогут играть в хоккей… В их распоряжении также — бассейн и спортзал. Есть тут и танк, и самоходка, и пара непременных зенитных орудия.

Восхищает, конечно же, и вид изнутри. Кабинеты учебного корпуса — просто загляденье.

Комнаты на два-три кровати также хороши. Тут тебе и душ, и все. Уютно, комфортно. Реально, как в хорошем отеле. Это не в казарме на 20 человек спать.

одна из комнат. Фото: Александр ЖМУЛИН

Как отметил Юрий Борисов, сегодня открывается новая страница в жизни легендарного Тверского (Калининского) суворовского военного училища.

Губернатор Игорь Руденя поблагодарил Президента России Владимира Путина и Министра обороны РФ Сергея Шойгу. Глава региона подчеркнул, что открытие нового комплекса суворовского училища имеет особое значение в год 75-летия Великой Победы.

- Новый комплекс ни в чем не уступает лучшим мировым подобным учреждениям, а даже превосходит их, – патриотично добавил Игорь Руденя.

Тимур Иванов подчеркнул – в самые короткие сроки в Твери построено современное учреждение, которое стало базовым стандартом для военного образования.

Учащихся и педагогов благословил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

Он также освятил Поклонный Крест на территории училища — на месте будущего православного воинского храма-часовни в честь Нерукотворного Образа Спасителя.

ВАЖНО

К 2021 году в учреждении заработает уникальный класс. Специально для Тверского суворовского училища создан многофункциональный образовательный комплекс-трансформер для изучения основ летной подготовки, астронавигации, астрономии и других естественных наук. В практической зоне можно моделировать работу служб аэродрома и отрабатывать их взаимодействие с летным составом. В теоретической – готовиться к полетам.