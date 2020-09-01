В Тверской области предприятие задолжало сотрудникам 470 тысяч рублей

Предприятие задолжало работникам 470 000 рублей Фото: Валерий РОМАНОВ

Прокуратура Оленинского района провела проверку деятельности общества с ограниченной ответственностью "Мостлес" и установила, что предприятие, осуществляющее деятельность по лесозаготовке, задолжало 42 сотрудникам заработную плату на общую сумму 470 тыс. рублей.

По данному факту прокурором района в отношении директора общества вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, виновному лицу назначено административное наказание.

Также директору организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Задолженность по заработной плате выплачена в полном объеме.