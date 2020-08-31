Тверским школьникам разрешат проводить "огоньки"

Веселье весельем, но санитарные требования соблюдать придётся. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О том, что тверских школьников в новом учебном году не лишат любимых "огоньков" , рассказал заместитель начальника управления образования администрации города Твери Владимир Моргось. Правда, санитарные меры всё-таки придётся соблюдать.

- Есть жёсткие ограничения на насчёт организации массовых мероприятий до 1 января 2021 года, - отметил Владими Моргось. - Однако внутри класса «огоньки» и различные тематические мероприятия проводиться могут.

То есть ребятам разрешат организовать что-то не касающееся напрямую учёбы, но с важным условием: гостей не будет. Общаться придётся только с одноклассниками.

Напомним, Роспотребнадзор выпустил довольно строгие рекомендации, которым придётся подчиняться всем школам в условиях коронавируса. Ребятам должны будут привыкнуть к плавающему расписанию, исключающему общение учеников из разных классов. За каждым классом закрепят свой кабинет. Уроки физкультуры при хорошей погоде будут проводиться только на свежем воздухе, а школьные помещения будут постоянно дезинфицироваться.