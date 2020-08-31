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Какая погода будет в Твери 1 сентября

Синоптики дождя не обещают
Ольга ТрофимоваОльга ТрофимоваОльгаТрофимова
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В начале сентября осадков не предвидится

В начале сентября осадков не предвидится

Фото: Кирилл ЧАЩИН

О сильных дождях жителей Тверской области МЧС предупредило еще накануне, 30 августа. В ночь на понедельник в регионе прошли грозы и сильные дожди. Утром 31 августа осадки продолжились, наблюдается усиление ветра при грозе порывами до 15 м/с.

Несмотря на пасмурный и хмурый последний день лета, синоптики все же обещают, что 1 сентября, да и вообще начало осени будет комфортным +19... +20 днем и без осадков.

Но зонт, на всякий случай, забывать не стоит - погода переменчива.