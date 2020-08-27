Первого сентября жителям Твери понадобятся зонтики

Вообще, погода в День знаний должна быть неплохой, но зонтик с собой захватить не помешает. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Надежды двоечников не сбылись: начало учебного года не перенесут, за парты все сядут традиционно - 1 сентября. Это ближайший вторник, и он обещает стать достаточно комфортным. Но обо всём по порядку.

- Нас одолевают атмосферные фронты разных циклонов, а значит, погода переменчивая: то солнце, то дождь, - рассказала «КП»-Тверь» профессор ТвГУ, доктор географических наук Наталья Сердитова. - В выходные осадки будут небольшими и лишь местами. Температура приятная: +19…+21 градус, на солнце теплее.

В понедельник, 31 августа, ещё немного потеплеет, но к нам тут же подберётся холодный атмосферный фронт. Поэтому последний день лета обещает запомниться дождями, грозами и порывистым сильным ветром.

Внимание, метеочувствительные! Давление скачет: повышается в выходные, опускается в понедельник, а потом вновь резко идёт в рост.

Что до 1 сентября, то оно уже не должно быть дождливым. Но зонты с собой всё-таки прихватите - на всякий пожарный. Будет приятная, не жаркая температура: +19…+20.

Кстати, в допетровские времена 1 сентября у нас в стране отмечали не новый учебный, а просто Новый год. Такая традиция продержалась с 1492 по 1699-й. Ещё раньше, с принятия христианства в 988 году, наступление нового года праздновали 1 марта.

На первый день осени праздник перенесли в связи с переходом на юлианский календарь при царе Иване III. А вот как в Европе, 1 января, отмечать начало нового года Россия стала благодаря реформам Петра Великого. Но и сейчас Русская православная церковь празднует так называемое «Новолетие» по старому стилю 1 сентября.

Ну а День знаний в нашей стране 1 сентября начали отмечать в Советском Союзе. Праздник этот считается международным, но во многих странах первый школьный звонок звенит в другие дни. В Японии – в апреле, а в Соединённых Штатах вообще нет единой даты, каждая территория может определять её самостоятельно.