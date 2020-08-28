Заведующую оштрафовали за самовольный уход ребенка из детского сада в Твери

Прокуратура выявила нарушения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних Фото: архив "КП"

Прокуратурой Московского района города Твери проведена проверка по факту самовольного ухода ребенка из детского сада.

Напомним, инцидент произошел 6 июля в детском саду №141, расположенном на Октябрьском проспекте, 81 в Твери. Пятилетний мальчик самовольно покинул территорию дошкольного учреждения.

В ходе прокурорской проверки в деятельности образовательной организации выявлены нарушения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

- Причинами самовольного ухода малолетнего обучающегося явились отсутствие должного контроля за ребенком со стороны воспитателя, а также надлежащего периметрального ограждения, - уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.

Заведующему детским учреждением внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого к дисциплинарной ответственности привлечено два должностных лица. Персоналу даны дополнительные инструкции, ведутся работы по восстановлению ограждения.

Руководителя дошкольного учреждения привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 10 000 рублей.