2020-07-06T15:09:22+03:00
Общество

Пятилетний ребёнок самовольно ушёл из детского сада в Твери

Прокуратура проводит проверку
Ольга ТРОФИМОВА
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Прокуратура проводит проверку Фото: архив "КП"Прокуратура проводит проверку Фото: архив "КП"
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В Твери по поручению прокурора Тверской области Сергея Лежникова организована прокурорская проверка по факту самовольного ухода ребенка из детского сада.

Известно, что пятилетний воспитанник дошкольного учреждения самовольно покинул территорию детского сада № 141.

Обстоятельства случившегося предстоит выяснить прокуратуре. По результатам проверки деятельности должностных лиц будет дана правовая оценка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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