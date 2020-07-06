Пятилетний ребёнок самовольно ушёл из детского сада в Твери
Прокуратура проводит проверку
Прокуратура проводит проверку Фото: архив "КП"
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В Твери по поручению прокурора Тверской области Сергея Лежникова организована прокурорская проверка по факту самовольного ухода ребенка из детского сада.
Известно, что пятилетний воспитанник дошкольного учреждения самовольно покинул территорию детского сада № 141.
Обстоятельства случившегося предстоит выяснить прокуратуре. По результатам проверки деятельности должностных лиц будет дана правовая оценка.
ИСТОЧНИК KP.RU