Конкурс коллажей "Кто такой работник леса?" запускают в Тверской области

Принять участие в конкурсе могут дошколята и школьники. Фото: Алена ЧИЧИГИНА

Центрально-лесной государственный заповедник запускает творческий конкурс "Кто такой работник леса?" Это конкурс для детей, принять участие в нём могут дошколята и школьники, а также детские коллективы (кружки и другие).

На конкурс ждут оригинальные творческие работы - коллажи на тему "Кто такой работник леса?" на бумаге формата А4 и А3. Сделать коллаж можно при помощи газетных и журнальных вырезок, стикеров, печатных изображений. Можно использовать графические редакторы - Photoshop, Illustrator и прочие.

Коллажи победителей из трёх районов области (Нелидовского, Бельского и Оленинского) впоследствии смогут принять участие в выставке, которую организует Центрально-Лесной заповедник.

Фотографии или отсканированные копии коллажей отправляйте на e-mail: forestprosvet@gmail.com.

Если вы желаете принять участие в выставке, потребуются оригиналы, которые можно переслать по почте: 172521, Тверская обл., Нелидовский район, пос. Заповедный, Заповедник.

Все конкурсанты будут награждены дипломами, а победители – грамотами и призами. Итоги конкурса будут освещены в соцсетях и на сайте заповедника.

Работы ждут до 30 сентября 2020 года. Полуфиналистов определят к 2 октября, а финалистов - к 6 октября. Список победителей опубликуют 9 октября.