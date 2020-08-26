Губернатор Игорь Руденя поздравил нового митрополита Тверского и Кашинского

Игорь Руденя пожелал новому митрополиту, чтобы его деятельность послужила сохранению и укреплению духовно-нравственных традиций и ценностей тверской земли. Фото: ПТО.

Губернатор Игорь Руденя отправил поздравление архиепископу Верейскому Амвросию с назначением его митрополитом Тверским и Кашинским.

- Пусть Ваша деятельность станет достойным продолжением тысячелетней истории православия в Верхневолжье, послужит сохранению и укреплению духовно-нравственных традиций и ценностей тверской земли, развитию сотрудничества духовной и светской власти, - говорится в послании новому митрополиту от Игоря Рудени.

Предшественник архиепископа Амвросия на посту главы Тверской митрополии - епископ Савва - прослужил в Верхневолжье немногим больше двух лет. Теперь он - митрополит в Вологодской области.

Архиепископ Амвросий ранее занимал должности наместника Сретенского ставропигиального монастыря в Москве и ректора Сретенской духовной семинарии. В 2018 году был определен викарием патриарха Московского и всея Руси.