Митрополита Савву освободили от управления Тверской епархией

Митрополит Савва возглавит Вологоскую митрополию, а Тверскую - архиепископ Верейский Амвросий Фото (коллаж): ПТО, Saint-Petersburg Theological Academy

25 августа на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви было принято решение о смене руководства Тверской митрополии.

- Преосвященным Вологодским и Кирилловским, главой Вологодской митрополии быть митрополиту Тверскому и Кашинскому Савве, с освобождением его от управления Тверской епархией, - сообщается на официальном сайте Московского Патриархата.

Напомним, Тверской епархией митроплит Савва управлял с июля 2018 года.

Новым главой Тверской митрополии станет архиепископ Верейский Амвросий, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Ранее он занимал должность наместника Сретенского ставропигиального монастыря в Москве и ректора Сретенской духовной семинарии.