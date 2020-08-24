Пятеро несовершеннолетних пострадали в ДТП в минувшие выходные в Тверской области

Подросток без мотошлема пострадал в ДТП с мотоциклом Фото: УГИБДД России по Тверской области

По данным на 23 августа с начала года в Тверской области произошло 117 ДТП с детьми, в которых пятеро детей погибли и 128 получили травмы.

- За минувшие выходные на территории региона произошло четыре ДТП с несовершеннолетними в которых пятеро получили травмы, - озвучили статистику в региональной Госавтоинспекции.

Одна из аварий произошла 22 августа, в Кимрском районе. 22-летний водитель, управляя мотоциклом "ИЖ Юпитер 5", выехал на полосу встречного движения и столкнулся с мопедом "S2 MOTORS ALPHA", под управлением 49-летнего водителя. Оба транспортных средства были без государственных регистрационных знаков.

В результате ДТП пострадал 16-летний пассажир мотоцикла. Подросток ехал без мотошлема, а также водитель мопеда. Пострадавших госпитализировали.

По еще одному ДТП, которое произошло на Октябрьском проспекте в Твери 22 августа, прокуратура Московского района начала проверку. Там водитель на "Тойоте" сбил четырехлетнего мальчика, который перебегал через дорогу без сопровождения взрослых.

Госавтоинспекторы напоминают родителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

- Никогда не нарушайте ПДД, когда идете или едете со своими детьми. Ведь завтра малыши совершат ваши ошибки, - призывают инспекторы.