Три автомобиля столкнулись на спуске с трассы М-11 в Тверской области

В ДТП два человека получили травмы Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла утром,24 августа, на 198-м км автодороге М-10 "Россия" в Калининском районе Тверской области.

30-летний водитель, управляя автомобилем "Хендай Солярис", принадлежащим такси, при спуске с М-11 на М-10 не справился с управлением, совершил наехал на металическое дорожное ограждение, после чего столкнулся с автомобилем "Лада Приора", которая врезалась в автомобиль-грузоперевозчик "Вольво".

Водители трезвые. В ДТП пострадали водитель и 34-летняя пассажирка "Хендай". С травмами они доставлены в больницу.