Жителей Твери ждет теплая, но дождливая неделя

В Тверь пришли дожди Фото: Ольга ТРОФИМОВА

На смену теплу и солнцу, которые радовали тверичан в выходные, пришли дожди. О смене характера погоды синоптики предупреждали еще на прошлой неделе. Правда, сообщалось, что жителям и гостям Верхневолжья стоит ожидать похолодания, но несмотря на дождь, тепло в регионе сохранилось.

Днем в понедельник, 24 августа, воздух, по прогнозу Тверского гидрометцентра, прогреется до +18... +23 градусов. Во вторник - до +24. Ночью +10... +15.

Осадки не исключены всю неделю, особенно в ночные часы. Днем, возможно, ненадолго выглянет солнце.

До конца недели погода существенно не изменится. Будет дуть теплый юго-западный ветер. Атмосферное давление на уровне 745-748 мм ртутного столба.

Так что вполне можно гулять и наслаждаться последними летними деньками, и не забудьте взять зонтик!