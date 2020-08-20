Температура воздуха 21, 22 и 23 августа в Твери будет выше климатической нормы. Фото: Евгения ГУСЕВА

Температура воздуха в пятницу и на выходных в регионе будет чуть выше климатической нормы. Тверичане смогут насладиться солнечной, малооблачной погодой.

– В пятницу температура воздуха в дневные часы +21, на солнце ещё теплее. В субботу и воскресенье +24…+25! Ловим хорошую погоду! - поделилась прогнозом доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. – В ночные часы столбики термометров не опустятся ниже +10 градусов.

В пятницу и субботу ветер всего 2 м/с, то есть практически безветрие. В пятницу ветер будет дуть с юго-запада, а в субботу - с севера, из-за чего антициклон будет смещаться. В воскресенье вновь юго-западный ветер, который усилится до 4 м/с.

Атмосферное давление чуть выше нормы: в пятницу 753 мм, в субботу 755 мм рт. ст. В воскресенье оно понизится до 752 мм рт. ст., потому что в этот день вечером к нашему региону с запада вплотную подойдёт циклон. Его сейчас еле-еле сдерживает антициклон.

– С понедельника характер погоды начнёт меняться, – подчеркнула Наталья Сердитова. – Но пока говорить что-то конкретно сложно.

Уже в понедельник стоит ждать похолодание, дожди и усиление ветра.

Конец этой недели будет ознаменован тремя государственными праздниками: 21 августа - День офицера, 22 августа – День российского флага, а 23 августа – День воинской славы, который отмечается в честь разгрома немецко-фашистских захватчиков в 1943 году в Курской битве.

23 августа в народном календаре отмечено как «Лаврентий-зоречник». Название происходит от слова «зори». По состоянию водоёмов наши предки определяли, какой будет осень. Если в полдень штиль, осень будет тёплой и солнечной, а зима без вьюг, если волны - осень будет холодной и дождливой, а зима - суровой. Вероятно, тверичанам стоит ждать мягкие осень и зиму.

Кроме того, если на липах к 23 августу уже начали желтеть снизу листья, стоит ждать хороший урожай озимых.