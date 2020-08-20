Александр Сафронов убедителен не только в своих ролях, но и в переводах. Фото: tatd.ru/Владимир КОМАРОВ.

В настоящий момент в Тверском театре драмы идёт работа над премьерным спектаклем «Василий Тёркин» по Твардовскому. Репетиции начались ещё до периода самоизоляции и возобновились, как только ограничения были частично сняты. Постановка предназначается для малой сцены, поэтому пока не названа дата её выхода.

Александр Сафронов сам написал инсценировку, даже жанр спектакля обозначен как «театрализованные страницы поэмы».

Юбиляр работает в Тверском академическом театре драмы с 1971 года, и в следующем году будет полувековая веха его служения тверской сцене. За это время Александр Александрович поставил 11 спектаклей, во многих из которых, как указано в информации Тверского театра драмы, он выступил как режиссёр, исполнитель одной из ролей и художник-сценограф.

Как актёр Александр Сафронов сыграл десятки ролей в театре. На одной из творческих встреч попытались посчитать их количество – число перевалило за 70. Помимо этого, Александр Александрович снимался в кино.

Одна из ипостасей Сафронова – работа переводчиком. Благодаря его труду на русском языке стали доступны книги Иэна Макьюэна, Луи де Берньера, Энн Тайлер, Сары Уотерс, Фэнни Флэгг, Джона Бойна и других. Кроме того, автор переводов начитывает тексты для аудиокниг.

Александр Сафронов уроженец города Иваново. Окончил факультет иностранных языков Калининского государственного университета, а позднее режиссёрский факультет Высшего театрального училища имени Щукина. С 1971 года в Тверском театре драмы. Работал диктором на тверском радио и телевидении.