Экс-руководителю ГЖИ Тверской области Татьяне Атаевой не смягчили приговор

Татьяна Атаева пыталась обжаловать решение суда Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

18 августа в Тверской областной суд рассмотрел дело экс-руководителя Государственной жилищной инспекции Тверской области Татьяны Атаевой.

Защита осужденной пыталась обжаловать обвинительный приговор, который ранее вынес Заволжский районный суд Твери.

Напомним, Татьяну Атаеву осудили за мошенничество, совершенное в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, во время работы в ГЖИ Татьяны Атаевой - с 2011 по 2017 год, там трудились так называемые "мертвые души", которым исправно начисляли зарплату за якобы выполненные экспертизы проектов, документации и пр. Жалованье сначала начисляли на имя женщины из кадрового резерва ГЖИ, потом на знакомую Атаевой.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники Управления ФСБ России по Тверской области.

Судом эксчиновнице назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно. С Атаевой в пользу Главного управления "Государственная жилищная инспекция" Тверской области в счет компенсации материального ущерба взыскано 849 120 рублей.