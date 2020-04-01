Бывшему начальнику ГЖИ Тверской области Татьяне Атаевой суд вынес обвинительный приговор

1 Апр 2020 2020-04-01T16:05:27+03:00

За покушение на мошенничество она получила два года условно

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В Заволжском районном суде состоялось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего начальника ГУ "Государственная жилищная инспекция Тверской области" Татьяны Атаевой. Уголовное дело было возбуждено Следственным управлением УМВД России по Тверской области.

Напомним, Атаеву осудили по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, во время работы в ГЖИ Татьяны Атаевой - с 2011 по 2017 год, там трудились так называемые "мертвые души", которым исправно начисляли зарплату за якобы выполненные экспертизы проектов, документации и пр. Жалованье сначала начисляли на имя женщины из кадрового резерва ГЖИ, потом на знакомую Атаевой.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники Управления ФСБ России по Тверской области.

- За совершение преступления суд назначил Атаевой наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком два года. Также судом удовлетворены исковые требования ГЖИ на сумму 850 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе суда. Приговор суда не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU