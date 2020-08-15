Под Тверью в лесу пропала пожилая женщина

Ориентировка ВПСО «Сова»

В Калининском районе Тверской области организованы поиски Жадаевой Екатерины Николаевны 1938 года рождения. Об этом 15 августа сообщил Тверской Волонтерский Поисково-Спасательный Отряд (ВПСО) «Сова».

13 августа женщина ушла в лес по грибы, а проживает она в деревне Видогощи Каблуковского сельского поселения.

Приметы пропавшей: Рост 170 сантиметров. Худощавого телосложения, с рыжими волосами, подстриженными под каре, и зелеными глазами.

Одета в светлый плащ или светлую спецовку, синие спортивные штаны и голубые резиновые сапоги.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождение Жадаевой Екатерины Николаевны, просят позвонить по телефону 8(901)118-55-33. Так же поисковому отроду будет нужна помощь волонтёров для масштабных поисков.