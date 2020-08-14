"Ласточкиному гнезду" в Твери возвращают первозданный вид

Площадь отреставрированных внутренних помещений составит 1500 кв. метров Фото: ТИА

Одно из самых узнаваемых зданий "Аваевская богадельня" (именуемая в народе "Ласточкино гнездо") скоро может обрести новую жизнь. В здании вот уже третий месяц активно ведутся реставрационные работы.

Уникальная постройка, возведенная на улице Крылова, 20 в конце 1870-х годов, является объектом культурного наследия регионального значения. Четыре года назад дом передали в частную собственность, и хозяин решил возродить тверскую достопримечательность.

- "Ласточкино гнездо" должно выглядеть так, как в прошлые века, сохранив исторический дух 19 века без советских архитектурных вмешательств, - рассказал "ТИА" владелец здания, который просил не называть его имени.

Все стены будут выполнены в едином стиле, штукатурить их не будут, а просто отшлифуют Фото: ТИА

Реконструкцией объекта занимается ООО "Вентана". По предварительной оценке, чтобы возродить здание, потребуется два-три года.

Все старые элементы, которые находят во внутренних помещениях, реставрируют: решили оставить старый камин и лестницу, которая в советские времена была замурована. Обновленная внутренняя площадь составит 1500 кв. метров.

К фасадным работам реставраторы приступят в следующем году. Информацию о дальнейшем назначении здания владелец пока не разглашает.