В тверском "Ласточкином гнезде" откопали лестницу и нашли бывший парадный вход
В Твери в одном из самых узнаваемых зданий "Аваевской богадельни" (именуемой в народе "Ласточкино гнездо") продолжаются реставрационные работы. Фотографиями внутри здания поделился на своей странице в "Фейсбуке" тверской блогер Игорь Марченкофф.
- Откопали лестницу на 2 этаж, подвал был на 1,5 метра засыпан строительным мусором и его освободили. Нашли бывший парадный вход (он был до революции с улицы Крылова), - пишет автор поста.
Напомним, что оригинальное двухэтажное здание с угловой граненой башенкой со стилизованными под готические шпилями было построено в конце 1870-х годов. Оно является объектом культурного наследия регионального значения и располагается в самом центре Твери на улице Крылова, 20. Постройка внесена в справочник "200 мест Твери, которые стоит увидеть".
- Я считаю, что это изюминка нашего города. И рад, что скоро она засверкает, - отмечает Игорь Марченкофф.
Вид здания изнутри Фото: facebook.com/igor.marchenkoff
Вид здания изнутри Фото: facebook.com/igor.marchenkoff
ИСТОЧНИК KP.RU