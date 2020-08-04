2020-08-04T14:36:37+03:00
Общество

В тверском "Ласточкином гнезде" откопали лестницу и нашли бывший парадный вход

В здании продолжаются реставрационные работы
Ольга ТРОФИМОВА
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В Аваевской богадельне полным ходом мдет реставрацияВ Аваевской богадельне полным ходом мдет реставрацияФото: Ирина ТАРАСОВА
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В Твери в одном из самых узнаваемых зданий "Аваевской богадельни" (именуемой в народе "Ласточкино гнездо") продолжаются реставрационные работы. Фотографиями внутри здания поделился на своей странице в "Фейсбуке" тверской блогер Игорь Марченкофф.

- Откопали лестницу на 2 этаж, подвал был на 1,5 метра засыпан строительным мусором и его освободили. Нашли бывший парадный вход (он был до революции с улицы Крылова), - пишет автор поста.

Напомним, что оригинальное двухэтажное здание с угловой граненой башенкой со стилизованными под готические шпилями было построено в конце 1870-х годов. Оно является объектом культурного наследия регионального значения и располагается в самом центре Твери на улице Крылова, 20. Постройка внесена в справочник "200 мест Твери, которые стоит увидеть".

- Я считаю, что это изюминка нашего города. И рад, что скоро она засверкает, - отмечает Игорь Марченкофф.

Вид здания изнутри Фото: facebook.com/igor.marchenkoff

Вид здания изнутри Фото: facebook.com/igor.marchenkoff

Вид здания изнутри Фото: facebook.com/igor.marchenkoff

Вид здания изнутри Фото: facebook.com/igor.marchenkoff

ИСТОЧНИК KP.RU

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