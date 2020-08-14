Три улицы Твери перекрыли из-за ремонта

Из-за ремонта несколько улиц закрыли для движения Фото: администрация Твери

Утром, 14 августа, в связи с дорожными работами сразу три улицы в разных районах города закрыли для проезда автотранспорта. Соответствующее постановление появилось на сайте городской администрации.

Так, с 6:00 утра пятницы и до 23:00 вечера 17 августа нельзя будет проехать по улице Фрунзе, на участке от дома №2 до улицы Паши Савельевой, и по улице Московской, от Смоленского переулка до улицы Орджоникидзе.

До 23:00 вечера 20 августа закрыт проезд по улице Озёрной, на участке от Волоколамского проспекта до улицы Лукина.

Объезд осуществляется в соответствии с установленными дорожными знаками. Водителей и работников пассажирского транспорта просят заранее планировать маршруты и пути объезда.