Восемь человек заразились коронавирусом в Твери 13 августа

В регионе подтверждено 28 новых случаев
Фото: Борис КОКУРИН
По данным регионального оперштаба, на 13 августа 2020 в Тверской области подтверждено 28 новых случаев коронавирусной инфекции, из них восемь зараженных - в Твери.
Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 4959 человек.
3963 заболевших излечились от инфекции. 163 человека умерли. 833 пациента на данный момент изолированы.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1616 (+8 за сутки)
Кимры 552
Конаковский район 402 (+8)
Ржев 327 (+8)
Калининский район 263
Лихославльский район 243
Торжок 200 (+2)
Вышневолоцкий округ 153
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО