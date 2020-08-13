Восемь человек заразились коронавирусом в Твери 13 августа

В регионе подтверждено 28 новых случаев Фото: Борис КОКУРИН

По данным регионального оперштаба, на 13 августа 2020 в Тверской области подтверждено 28 новых случаев коронавирусной инфекции, из них восемь зараженных - в Твери.

Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 4959 человек.

3963 заболевших излечились от инфекции. 163 человека умерли. 833 пациента на данный момент изолированы.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1616 (+8 за сутки)

Кимры 552

Конаковский район 402 (+8)

Ржев 327 (+8)

Калининский район 263

Лихославльский район 243

Торжок 200 (+2)

Вышневолоцкий округ 153

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.