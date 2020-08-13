Почти 4000 подростков смогли найти работу на время летних каникул в Тверской области

За две недели работы подростки получали от 6 до 8,5 тысяч рублей
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
В Тверской области 3713 подростков смогли подработать во время летних каникул. Вакансии для школьников помогли подобрать сотрудники службы занятости населения региона.
Большая часть молодежи принимала участие в благоустройстве и озеленении территорий, сезонных сельскохозяйственных работах, приведении в порядок воинских захоронений.
По мнению губернатора Игоря Рудени, первый трудовой опыт учит старшеклассников ответственности, помогает определиться с будущей профессией.
За две недели работы подростки получали от 6 до 8,5 тысяч рублей. Часть затрат работодателям компенсировало региональное правительство.