Скульптор показал, как мог бы выглядеть Ржевский мемориал в Тверской области

Первоначальный вариант Ржевского мемориала Советскому солдату Фото: vk.com/Андрей Коробцов

Скульптор Андрей Коробцов на своей странице в соцсети начал рассказывать историю создания Ржевского мемориала Советскому солдату, что установлен под Ржевом в Тверской области.

- В связи с повышенным интересом к Ржевскому мемориалу Советскому Солдату, решил рассказать историю создания памятника, как её видел я, - пишет скульптор. - Это был крупный международный конкурс. В условиях к нему были: Историческая справка и обозначено предположительное место установки.

Андрей Коробцов признается, что до конкурса о Ржевской битве не знал абсолютно ничего. Изучив историю сражения вместе с архитектором Константином Фоминым, решили участвовать.

Первоначальный вариант Ржевского мемориала Советскому солдату Фото: vk.com/Андрей Коробцов

- Хотелось сделать что-то особенное, но просматривая советские памятники Великой Отечественной Войне, мы пришли к выводу, что проект должен соответствовать сложившейся традиции. На фото наш проект, представленный на первый тур конкурса, - отмечает Коробцов.

Как можно заметить, первый вариант был похож на сотни других памятников солдатам, которые установлены в России - скульптура изображает воина, который гордо несет знамя Победы. Проект хорош, но он разительно отличается от окончательного варианта "парящего" солдата с журавлями, который сейчас установлен во Ржеве.

С момента открытия мемориал посетили уже более 100 тысяч человек. По мнению большинства туристов, монумент поражает мощью и величием.