Учения военно-транспортной авиации провели в ночном небе над Тверской областью

В ночном небе - ИЛ-76. Фото: Минобороны РФ

Экипажи военно-транспортных самолетов Ил-76 несколько раз поднимались в небо мерцающей луной, чтобы отработать тактику ночных полетов.

Как сообщает Минобороны РФ, это были плановые учения.

Летчики тренировали взлет и посадку в условиях ночи, полет по заданному маршруту в темное время суток и т.д.

Среди учебных задач были и так называемые взлеты с «конвейера», когда на посадке после касания асфальта летчики один за другим тут же вновь поднимают свои крылатые машины в воздух и набирают высоту.

В учениях задействовали 10 самолетов ИЛ-76 ВКС.

В кабине... Фото: Минобороны РФ