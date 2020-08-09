В Твери приближается время приговора для банды «черных риелторов»

Суд скоро вынесет свой вердикт. Фото: Алексей БУЛАТОВ

27 августа в Тверском областном суде должны вынести приговор по делу банды "черных риелторов". Перед этим судья даст выступить с последним словом жене главаря банды Вере Шугаибовой.

Напомним, что "черные риелторы" расправились с девятью людьми из Москвы, чтобы завладеть их квартирами.

Участники банды, в которую входило до 165 человек, входили в доверие к жертвам - злоупотреблявшим алкоголем одиноким гражданам, предлагали им переехать жить в тверской регион. Затем из просто убивали. Делал это лично главарь - 34-летний житель Редкино Роман Шугаибов.

Как всем известно, он нет дожил до суда, покончил с собой в СИЗО.

Костяк банды жил в Тверской области, но «работали» преступники исключительно в столице и ближнем Подмосковье.

Всего в рамках уголовного дела были арестованы 16 человек.

Следствием установлено незаконное отчуждение пяти квартир стоимостью от 4 до 8 млн рублей. Общая сумма похищенного имущества составила около 30 млн рублей.