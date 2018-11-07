Главарь банды "черных риелторов" покончил с собой в камере следственного изолятора в Твери

СЕГОДНЯ 11:17 2018-11-07T11:18:14+03:00

Обвиняемый показывает, как привез на берег озера напоенного до бесчувствия мужчину Фото: Следственный комитет России

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В следственном изоляторе № 1 в Твери покончил с собой главарь банды «черных риелторов». Произошло это вечером 6 ноября. Региональный следственный комитет проводит проверку по факту смерти обвиняемого. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что в рамках уголовного дела были арестованы 16 человек. Банду организовал 34-летний житель Редкино в 2012 году. Он собирал сообщников из своего близкого окружения и сам распределял между ними преступные роли.

Злоумышленники находили одиноких и ведущие асоциальный образ жизни жителей Москвы. Под различными предлогами они убеждали своих жертв продать им жильё. После этого владельцев квартир убивали. Общая сумма похищенного имущества - около 28 миллионов рублей.