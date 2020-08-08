В центре Твери 9 августа на ряде улиц приостановят движение машин

Движение будет остановлено на улицах, прилегающих к площади Славы
Фото: Алина НИЗАМОВА
Администрация Твери выпустило распоряжение о временной приостановке движения транспорта на нескольких улицах и переулках центра Твери вокруг площади Славы.
В документе причины остановки движения не поясняются - есть лишь туманное указание на некое мероприятие. Но, по всей видимости, данная мера вызвана концертом симфонического оркестра Мариинского театра, который пройдет как раз на площади Славы 9 августа.
Итак по распоряжению городской администрации с 9:00 до 13.00 движение приостановят:
- по улице Чернышевского, на участке от Татарского переулка до улицы Салтыкова-Щедрина;
- по улице Симеоновской, на участке от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Андрея Дементьева;
- по улице Желябова, на участке от улицы Андрея Дементьева до Татарского переулка;
- по улице Салтыкова-Щедрина, на участке от улицы Пушкинской до площади Славы;
- по проезжей части между улицей Староворобьевской и улицей Чернышевского
При этом с 6:00 до окончания мероприятия на этих участках будет запрещена парковка.