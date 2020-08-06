В Твери даст концерт оркестр Мариинского театра

На этот раз Гергиев будет дирижировать, а музыканты играть на площади Славы. Фото: ПТО
9 августа 2020 года в Твери на площади Славы состоится концерт симфонического оркестра Мариинского театра под руководством выдающегося дирижера Валерия Гергиева.
Это выступление запланировано в рамках XIX Московского Пасхального фестиваля.
В прошлом году в апреле оркестр Мариинки уже играл в Твери в памках регионального тура этого фестиваля. Концерт тогда состоялся на площадке академического театра драмы. Послушать музыкантов пришел и губернатор Игорь Руденя.
- Для нас большая честь принимать это значимое культурное событие. Мы будем благодарными слушателями и участниками фестиваля, – сказал по поводу очередного концерта Игорь Руденя.
СПРАВКА
Московский Пасхальный фестиваль организован в 2002 году по инициативе художественного руководителя-директора Мариинского театра Валерия Гергиева и Правительства Москвы. В 2003 году при поддержке Президента РФ Владимира Путина фестиваль стал всероссийским.