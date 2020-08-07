Татьяна Осипова назначена прокурором Калязинского района Тверской области

Новый районный прокурор назначена на должность 5 августа 2020 года Приказом Генерального прокурора РФ. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Калязинском районе Тверской области новый прокурор - советник юстиции Татьяна Осипова.

Татьяна Осипова назначена на должность 5 августа 2020 года Приказом Генерального прокурора РФ. До назначения она работала в должности заместителя казязинского районного прокурора.

В пресс-службе Прокуратуры Тверской области сообщают, что Татьяна Осипова родилась в 1982 году, высшее образование получила в Тверском госуниверситете. В органах прокуратуры служит с 2005 года.

Начинала работу помощником прокурора Торопецкого района. Затем стала помощником, позже - старшим помощником Кашинского межрайонного прокурора. С конца 2007 года и до недавнего момента Татьяна Осипова трудилась в должности зампрокурора Калязинского района.