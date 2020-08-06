Игорь Руденя поделился планами по дополнению Ржевского мемориала

Рядом с Ржевским мемориалом могут создать музей военной техники. Фото: Александр ЖМУЛИН

Губернатор Игорь Руденя 6 августа в прямом эфире уделил отдельное внимание Ржеву и открытому недалеко от него грандиозному мемориалу Советскому Солдату.

Глава региона сообщил о планах развернуть на участках рядом с мемориалом еще несколько объектов: музей военной техники под открытым небом, павильоны с тверскими сувенирами. Также предполагается обустроить территорию под поисковые лагеря.

Про Ржев Игорь Руденя сказал, что отремонтируют въезд во Ржев со стороны Твери, мост через реку Лочу. Также есть планы строительству нового филиала МФЦ и ремонту ДК.

Также губернатор напомнил, что в Ржев станет первой в регионе площадкой по реализации проекта дуального образования.

"КП-Тверь" писала об этом.