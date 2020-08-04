2020-08-04T17:50:36+03:00
Общество

В Тверской области собрались реализовать проект дуального образования

Согласно ему получить высшее образование можно будет в режиме онлайн
Александр ЖМУЛИН
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Тверской государственный университет выступит оператором проекта. Фото: ПТОТверской государственный университет выступит оператором проекта. Фото: ПТО
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В регионе примерно через год планируется создать «Корпоративный центр дуального образования». Таким образом в Верхневолжье запустят проект, по которому можно будет проходить обучение и получать высшее образование в режиме онлайн, не отрываясь от работы.

Как сообщает областное правительство, этот вопрос 2 августа директор Центра стратегического и инновационного развития Тверского госуниверситета Андрей Белоцерковский обсудил с ведущими экспертами России в сфере образования.

- Суть идеи в том, что человек продолжает работать, но при этом получает высшее образование онлайн. Первой площадкой для реализации проекта станет город Ржев. Тверской государственный университет выступит оператором проекта, который будет адаптировать учебные программы под онлайн-обучение, – отметил Андрей Белоцерковский.

Запланировано несколько направлений обучения: инженерное дело, экономика, археология, история и информационная безопасность. Для Ржева, где есть несколько производств и ощущается нехватка технических специалистов, именно инженерное дело представляет особую актуальность.

Учебные планы образовательный центр будет составлять на основе лучших программ федеральных (в том числе МГУ и МГТУ им. Баумана) и тверских вузов.

Первый набор студентов в «Корпоративный центр дуального образования» пройдет 1 сентября 2021 года.

Обучение будет целевым и оплачиваться из регионального бюджета. В свою очередь выпускник должен будет, получив диплом, проработать в Верхневолжье не меньше трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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