Пациентку с инфарктом срочно доставили в Тверь

Вертолет санавиации срочно вылетал в Удомлю Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

5 августа вертолет МИ-8МТВ-1 МЧС России с бригадой медиков отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи областной клинической больницы города Твери совершил срочный вылет в Удомлю.

Из ЦМСЧ-141 ФМБА РФ эвакуирована местная жительница с острым инфарктом миокарда.

Пациентка госпитализирована в региональный сосудистый центр ОКБ для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

Всего по данным Минздрава 30 июля 2020 года, выртолеты санавиации Тверской области совершили 109 вылетов, эвакуировано 109 человек, из них 23 ребенка.