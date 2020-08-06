Массовое обучение детей плаванью введут в Тверской области

Губернатор отметил, что только личное участие взрослых научит детей безопасному поведению. Фото: ПТО

В Тверской области принят план мероприятий, направленный на формирование у детей навыков безопасного поведения как на дорогах, так и на воде. В работе задействованы главы муниципалитетов, территориальные подразделения МЧС и ГИБДД, педагоги, волонтёры.

Об этом в прямом телеэфире 5 августа рассказал губернатор Игорь Руденя.

В план вошли акции, лектории, классные часы, практические занятия в автогородках для детей разного возраста. На общественном транспорте, вокзалах, автостанциях и в пригородных поездах размещаются информационные аншлаги, баннеры и стенды соответствующей тематики.

- Наша задача сегодня более активно работать по профилактике. Самое главное - побороть равнодушие взрослых, всех тех, кто находится в социуме рядом с детьми. Только личное участие взрослых научит детей безопасному поведению, - отметил Игорь Руденя, говоря о ходе кампании по профилактике детского травматизма в регионе.

Губернатор также сообщил, что будет разработана региональная программа по обучению школьников плаванию:

- Детей из муниципальных образований, где нет бассейнов, будем возить в другие, чтобы провести хотя бы минимальные уроки по обучению плаванию.