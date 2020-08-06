В Тверской области проводится профилактическая работа против детского травматизма на дорогах. Фото: Ольга Крыльцова

В Тверской области дорожные полицейские во время профилактического рейда «Мототехника» остановили 9-летнего мальчика на квадроцикле, который вёз своего младшего брата, дошкольника. Ездока отвели к маме и папе, и он, будем надеяться, получит нагоняй.

Безусловно, водительских прав у мальчика нет, поэтому, вполне возможно, его поставят на учёт. Родителей решено привлечь за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Об этом сообщили в отделе ГИБДД по Калининскому району Тверской области.

Напомним, только недавно, 28 июля, в Калязинском районе ночью произошло ДТП, в котором погибли трое подростков. Молодые люди ехали на скутере.

В настоящее время в регионе проводят профилактические мероприятия, уроки безопасности в детских садах, а с началом учебного году начнутся такие же занятия для школьников. Всё для того, что сократить количество случаев детского травматизма. В том числе, на дорогах.