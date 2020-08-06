Главный тренер ФК «Тверь» Вадим Гаранин. Фото: VK/ ФК "Тверь"

5 августа в Твери на стадионе «Юность» ФК «Тверь» проиграл в 1/256 Кубка России питерской «Звезде». Всё решилось в серии послематчевых пенальти.

После матча главный тренер футбольного клуба «Тверь» Вадим Гаранин констатировал – жалко, что результаты матча не такие, как хотелось бы зрителям, три года ждавшим возможности посмотреть профессиональный футбол в Твери.

В первую очередь, как подчеркнул тренер «Твери», есть несколько чисто технических причин, почему не удалось реализовать созданные моменты. А пенальти – это тоже часть игры, где тверские игроки дали слабину.

– Мы сделали быстрый анализ игры сразу после матча. Всё, что создал соперник около наших ворот, безусловно, были опасные моменты – следствие наших грубых ошибок при определённых игровых аспектах. Мы же создавали моменты с ложных ситуациях, в плотной обороне соперника это было делать очень тяжело, – резюмировал главный тренер ФК «Тверь» Вадим Гаранин.

Делая коммюнике, Вадим Вячеславович отметил, что команда создана для того, чтобы радовать фанатов и любителей футбола. Тверские футболисты готовы к борьбе. В следующий раз они стартуют в Чемпионате России во 2 группе ПФЛ. Игра будет с иркутским «Зенитом» у тверичан дома, на стадионе «Юность», 9 августа.