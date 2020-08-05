Момент игры. Кадр из трансляции YouTube/ФК Тверь

На стадионе «Юность» 5 августа кипели нешуточные страсти. Недавно созданная футбольная профессиональная команда «Тверь» билась в 1/256 Кубка России с питерской «Звездой», которая играет в ПФЛ чуть больше года.

Тверичане, пришедшие на трибуны, несмотря на все «коронавирусные» ограничения – продажу только лишь 50% билетов для создания социальной дистанции – почувствовали, что футбол вновь пришёл в Тверскую область.

Около входа на стадион симпатичная девушка торговала мороженым, можно было охладиться в 25-градусную жару. На входе охранники не только досматривали ручную кладь, но и просили снять медицинскую маску, чтобы камера засняла лицо болельщика. На самом же спортивном празднике без средств индивидуальной защиты были только игроки и главный судья.

На трибунах, которые вмещают около 600 человек, половина мест были заклеены специальными лентами. Комментатор матча несколько раз напоминал тверичанам и гостям города о том, что необходимо соблюдать эпидемиологические требования Роспотребнадзора.

На искусственном поле разминались игроки. Тверичане были под цвет городских автобусов - в синей форме.

И вот свисток – мяч в поле. Началась распасовка, чаще всего верхом, игра пошла в динамичном стиле. Матч набирал обороты.

Народ на трибунах замер и словно прислушивался к своим ощущениям. Но болельщикам нужны были активные действия. И спустя полчаса с трибун прозвучало: «Ребята! Я 3 года этого ждал! Давайте, бегайте!».

Но до конца первого тайма счёт так и остался «сухим»: 0:0. В перерыве болельщики поделились своими эмоциями.

– Могли бы и поднажать, отличные комбинации, но не получается завершить…

– Плюс тяжело моменты создаются. Питерцы под конец первого периода, вроде бы, подустали, но не удалось заклепать.

Некоторые болельщики принесли с собой на игру шарфы тверской «Волги». Они коротко отметили, что новый клуб подхватит футбольное знамя Твери.

– И цвет формы синий, наш! Вот только название пока не запоминается, не засело в голове.

Действительно, шуткой вечера, раз пять прозвучавшей с трибун, стало упоминание «Волги»: «Только «Волга», только победа!», «Вперёд, «Волга»!» И лишь в конце матча прокричали уже «Тверь-Тверь!».

Посмотреть на первое выступление нового тверского футбольного клуба пришли и «зайцы». За ограждением, со стороны поля, стояло около 20-30 человек. Впрочем, бесплатная трансляция с комментариями шла в Интернете, но вживую, как всегда, интереснее.

Битва со «Звездой» не обошлась без жёлтой карточки, эмоциональных выкриков со стороны вратарей и нападающих, в том числе и с употреблением ненормативной лексики.

В итоге игра завершилась со счётом 0:0. По «пандемийному» регламенту дополнительного тайма не назначили и закончили серией пенальти, в которой ФК «Тверь» уступила. Итог 0:1.

Питерская «Звезда» идёт дальше, а мы с Кубком попрощались. Волжская «Тверь» получила первый щелчок по носу. Впрочем, за одного битого двух небитых дают.

В завершении «КП»-Тверь» спросила у директора ФК «Тверь» относительно финансовой поддержки клуба.

– Пока официального спонсора нет. В дальнейшем будем искать главного спонсора, а также несколько второстепенных, – прокомментировал директор ФК «Тверь» Мамука Аджоев.

Напомним, ФК «Тверь» уже сыграла пять тренировочных матчей, в которых два раза взяла верх.

Тверская команда дебютировала в первенстве ПФЛ во второй группе на 13 месте, но будем надеяться, что вопреки предрассудкам, это принесёт ей удачу.

Ну а мы, тверские болельщики, как всегда, верим только в победу!