Подозреваемый в серийных кражах с дач задержан в Зубцовском районе Тверской области

2 Авг. 2020 2020-08-02T11:31:44+03:00

На даче не только красивые виды, но и жулики... Фото: Олег ХАДАЕВ

Решается вопрос о его аресте

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Ей 44, ему 33, он оставил её без 30 тысяч. Так кратко можно описать ситуацию.

44-летняя жительница Москвы приехала к себе на дачу и поняла, что лишилась садового имущества на 30 тысяч рублей.

Обращение в полицию возврат денег, конечно, не гарантировал, но жулик мог получить по заслугам.

Полиция сработала оперативно и задержали подозреваемого в совершении кражи. Это 33-летний ранее судимый безработный из Зубцовского района.

Сейчас уточняются обстоятельства совершения преступления, так как мужчина мог быть причастен к серии таких краж.

ИСТОЧНИК KP.RU