Подозреваемый в серийных кражах с дач задержан в Зубцовском районе Тверской области
Решается вопрос о его аресте
На даче не только красивые виды, но и жулики...Фото: Олег ХАДАЕВ
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Ей 44, ему 33, он оставил её без 30 тысяч. Так кратко можно описать ситуацию.
44-летняя жительница Москвы приехала к себе на дачу и поняла, что лишилась садового имущества на 30 тысяч рублей.
Обращение в полицию возврат денег, конечно, не гарантировал, но жулик мог получить по заслугам.
Полиция сработала оперативно и задержали подозреваемого в совершении кражи. Это 33-летний ранее судимый безработный из Зубцовского района.
Сейчас уточняются обстоятельства совершения преступления, так как мужчина мог быть причастен к серии таких краж.
ИСТОЧНИК KP.RU