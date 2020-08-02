2020-08-02T08:47:06+03:00
Экономика

За нарушение прав потребителей в Твери решением суда ликвидирована компания интернет-торговли

Она просуществовала чуть более года.
Олег ХАДАЕВ
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Даже интернет-торговля предписывает уважать права потребителей.Даже интернет-торговля предписывает уважать права потребителей.Фото: Олег ХАДАЕВ
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За нарушение прав потребителей в Твери, по иску регионального управления Роспотребнадзора, ликвидирована компания интернет-торговли ООО «Вега»

Ключевой деятельностью фирмы была розничная интернет-торговля с рассылкой товаров по почте.

Прайс и условия доставки публиковались на сайте «Веги».

Фирма была создана в апреле 2019 года.

Но с момента первых продаж от покупателей стали приходить претензии на качество товара, на отличие фактического ассортимента от заявленного на сайте.

«Вега» упорно игнорировала жалобы клиентов.

За обман потребителей компания регулярно Управлением Роспотребнадзора наказывалась по статье 14.7 Кодекса административных правонарушений РФ. Но ситуация с обслуживанием клиентов не менялась.

5 марта управление Роспотребнадзора по Тверской области обратилось в суд с иском о прекращении деятельности ООО «Вега».

9 июня иск был удовлетворён. Поскольку решение суда обжаловано не было, сейчас оно вступило в законную силу, ООО «Вега» прекратило своё существование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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За нарушение прав потребителей в Твери решением суда ликвидирована компания интернет-торговли
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