Паук укусил в Твери ребёнка и у него опухла рука

1 Авг. 2020 2020-08-01T18:21:07+03:00

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Кто-то из родителей ребёнка, мать это или отец - по стилю определить невозможно, разместил в соцсети фотографию паука и тревожный пост в группе "Осторожно Тверь!".

«Сегодня ночью моего ребёнка укусил вот такой паук. Откуда он взялся, мы не знаем... У ребёнка - шок, рука опухла», - пишет автор.

Судя по фото — это паук Steatoda, из семейства пауки-тенётники. Обитают они по всему миру.

Некоторые члены этого рода имеют укусы, которые клинически значимы для людей (например, стеатода крупная, та самая, что на фото, и стеатода благородная); однако, укусы стеатод, как правило, не имеют длительного эффекта. Могут быть волдыри на месте укуса, недомогание в течение нескольких дней, сообщает нам Википедия.

Однако то, что пост анонимный, и нет фото хотя бы той самой опухшей руки, нельзя исключать, что это публикация ради публикации, а не фактическая информация.

ИСТОЧНИК KP.RU