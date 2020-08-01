Житель Калининского района Тверской области воровал коровью еду

1 Авг. 2020 2020-08-01T15:57:59+03:00

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В дежурную часть полиции по Калининскому району обратился 43-летний житель Твери, который не обнаружил на своём земельном участке возле деревни Некрасово 600 килограммов спрессованного в рулоны сена — любимой коровьей еды.

Полиция не могла оставить коров без лакомства и оперативно взялась за дело. Результат не заставил ждать.

Похитителем сена оказался уже судимый 33-летний житель посёлка Заволжский.

Он признался, что сено вывез и продал жителям соседних деревень.

За кражу сушёной травы мужчине светит до двух лет лишения свободы. Сейчас он дома, но не на самоизоляции, а под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU