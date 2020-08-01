Житель Калининского района Тверской области воровал коровью еду
В дежурную часть полиции по Калининскому району обратился 43-летний житель Твери, который не обнаружил на своём земельном участке возле деревни Некрасово 600 килограммов спрессованного в рулоны сена — любимой коровьей еды.
Полиция не могла оставить коров без лакомства и оперативно взялась за дело. Результат не заставил ждать.
Похитителем сена оказался уже судимый 33-летний житель посёлка Заволжский.
Он признался, что сено вывез и продал жителям соседних деревень.
За кражу сушёной травы мужчине светит до двух лет лишения свободы. Сейчас он дома, но не на самоизоляции, а под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU