Игорь Руденя поздравил Гайду Лагздынь с юбилеем

1 Авг. 2020 2020-08-01T11:16:09+03:00

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Сегодня, 1 августа, известной детской писательнице Гайде Лагздынь исполнилось 90 лет.

С юбилеем известную жительницу Твери поздравил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

- Вы обладаете незаурядным литературным и педагогическим талантом, который позволил Вам найти путь к сердцам юных читателей и их родителей, внести вклад в развитие отечественной детской литературы. Без преувеличения, на книгах с Вашими произведениями, вышедших

миллионными тиражами, воспитано не одно поколение жителей нашей страны, - сказано в поздравлении губернатора.

Официальных празднований Гайда Лагздынь проводить не намерена.

ИСТОЧНИК KP.RU