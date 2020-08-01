Игорь Руденя поздравил Гайду Лагздынь с юбилеем
Сегодня, 1 августа, известной детской писательнице Гайде Лагздынь исполнилось 90 лет.
С юбилеем известную жительницу Твери поздравил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
- Вы обладаете незаурядным литературным и педагогическим талантом, который позволил Вам найти путь к сердцам юных читателей и их родителей, внести вклад в развитие отечественной детской литературы. Без преувеличения, на книгах с Вашими произведениями, вышедших
миллионными тиражами, воспитано не одно поколение жителей нашей страны, - сказано в поздравлении губернатора.
Официальных празднований Гайда Лагздынь проводить не намерена.
ИСТОЧНИК KP.RU