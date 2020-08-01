2020-08-01T11:16:09+03:00
Звезды

Игорь Руденя поздравил Гайду Лагздынь с юбилеем

Известной детской писательнице 1 августа исполнилось 90 лет
Олег ХАДАЕВ
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У Гайды Лагздынь всегда много планов.У Гайды Лагздынь всегда много планов.Фото: Олег ХАДАЕВ
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Сегодня, 1 августа, известной детской писательнице Гайде Лагздынь исполнилось 90 лет.

С юбилеем известную жительницу Твери поздравил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

- Вы обладаете незаурядным литературным и педагогическим талантом, который позволил Вам найти путь к сердцам юных читателей и их родителей, внести вклад в развитие отечественной детской литературы. Без преувеличения, на книгах с Вашими произведениями, вышедших

миллионными тиражами, воспитано не одно поколение жителей нашей страны, - сказано в поздравлении губернатора.

Официальных празднований Гайда Лагздынь проводить не намерена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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