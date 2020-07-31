2020-07-31T15:25:05+03:00
Общество

Игорь Руденя пообещал отремонтировать крышу жительнице Тверской области

Она обратилась к губернатору во время личного приема граждан
Алексей АНДРЕЕВ
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К губернатору обратилась за помощью жительница Кувшинова. Фото: ПТОК губернатору обратилась за помощью жительница Кувшинова. Фото: ПТО
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31 июля губернатор Игорь Руденя в приёмной Президента РФ провел прием граждан. Одна женщина обратилась к главе региона за помощью с ремонтом крыши.

Вернее кровли в многоквартирном доме в Кувшинове, где она проживает. Елена Ефимова рассказала губернатору, что крыша прохудилась и требует реального ремонта.

- Примем план по ремонту многоквартирных домов, в том числе кровель. После этого, запускается процедура по подрядчику. Мы планируем провести работы до 1 ноября текущего года. С учётом сезонности постараемся завершить ремонт раньше, - заверил жительницу Кувшинова Игорь Руденя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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