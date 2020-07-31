Тверь отметит День физкультурника чемпионатом парусного спорта и казачьими играми

31 Июль 2020 2020-07-31T09:07:41+03:00

Впервые в этом году одной из праздничных площадок станет областной ипподром. Фото: администрация Твери.

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8 августа (это будет суббота) Тверь отпразднует День физкультурника. В программе праздника много различный мероприятий для любителей физкультуры и просто здорового образа жизни.

Программа стартует в полдень.

На стадионе «Текстильщик» начнётся фестиваль по силовым видам спорта. Там же пройдут турниры по мини-футболу, тхэквондо и дзюдо.

Для желающих на стадионе организуют открытую тренировку по кикбоксингу.

Соревнования по уличному баскетболу состоятся на площадке дворца спора «Юбилейный».

Спортивные площадки развернутся на набережной Афанасия Никитина, в районе городского пляжа. Там пройдут состязания по баскетболу и волейболу, а также двум видам тенниса - обычному и его «младшему брату» - настольному. Силу своего удара можно будет опробовать на площадке «Ударная Тверь».

По сообщению администрации Твери, впервые в этом году одной из праздничных площадок станет областной ипподром. Там пройдут состязания по конному спорту. Желающих пригласят поучаствовать в старинных казачьих играх, конных эстафетах, мастер-классе по джигитовке.

А днём ранее, 7 августа в устье Тверцы в Твери стартуют городские чемпионат и первенство по парусному спорту. Соревнования продлятся два дня.

ИСТОЧНИК KP.RU