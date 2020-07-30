Участника ДТП с погибшими подростками в Тверской области уволили из полиции московского метрополитена

30 Июль 2020 2020-07-30T12:54:46+03:00

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Управление внутренних дел на Московском метрополитене полиции Москвы сообщает, что их сотрудник, сбивший в Тверской области трёх подростков на скутере, уволен.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 29 июля в в Калязинском районе. Около полуночи на 135-м километре дороги Р-104 сотрудник полиции метрополитена на личном «Опеле» обгонял по встречной полосе другую машину. Во время этого манёвра он сбил скутер, на котором ехали трое подростков 14-15 лет. Все они погибли.

Почему несовершеннолетние дети оказались ночью на дороге, какова степень вины в случившемся водителей машин, родителей погибших детей и органов, контролирующих благополучие семей, выясняют следователи, прокуратура и ответственные региональные министерства.

ИСТОЧНИК KP.RU