2020-07-30T12:46:25+03:00
Общество

В Тверской области реализуют 266 проектов ППМИ в этом году

Правительство региона распределило субсидии муниципалитетам.
Алексей АНДРЕЕВ
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Благодаря ППМИ в регионе появилось много новых объектов, в том числе спортплощадки для детей. Это одна из них в Есинке Ржевского района.Благодаря ППМИ в регионе появилось много новых объектов, в том числе спортплощадки для детей. Это одна из них в Есинке Ржевского района.Фото: Александр ЖМУЛИН
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В этом году в регионе на реализацию проектов Программы поддержки местных инициатив выделено 142,4 млн рублей из областного бюджета. Субсидии муниципалитетам распределены.

Всего в Верхневолжье на этот раз реализуют 266 проектов ППМИ: 85 - в муниципальных и городских округах, 181 - в городских и сельских поселениях.

Самыми активными участниками программы в этом году стали Весьегонский, Андреапольский, Западнодвинский, Пеновский муниципальные округа, Вышневолоцкий городской округ, Фировский и Ржевский районы.

В целом с 2013 по 2019 годы в регионе воплотили в жизнь 1300 инициатив населения. Объем областных субсидий составил свыше 700 млн рублей.

Губернатор Игорь Руденя, учитывая актуальность ППМИ, отметил, что со следующего года финансирование программы может быть увеличено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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