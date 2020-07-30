В Тверской области реализуют 266 проектов ППМИ в этом году
В этом году в регионе на реализацию проектов Программы поддержки местных инициатив выделено 142,4 млн рублей из областного бюджета. Субсидии муниципалитетам распределены.
Всего в Верхневолжье на этот раз реализуют 266 проектов ППМИ: 85 - в муниципальных и городских округах, 181 - в городских и сельских поселениях.
Самыми активными участниками программы в этом году стали Весьегонский, Андреапольский, Западнодвинский, Пеновский муниципальные округа, Вышневолоцкий городской округ, Фировский и Ржевский районы.
В целом с 2013 по 2019 годы в регионе воплотили в жизнь 1300 инициатив населения. Объем областных субсидий составил свыше 700 млн рублей.
Губернатор Игорь Руденя, учитывая актуальность ППМИ, отметил, что со следующего года финансирование программы может быть увеличено.
ИСТОЧНИК KP.RU
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